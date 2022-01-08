В МВД России сообщили о сокращении срока оформления паспорта с 1 июля

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С 1 июля 2022 года срок оформления паспорта в России будет сокращен до пяти дней. Об этом в субботу, 8 января, со ссылкой на пресс-центр МВД сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что норма будет распространяться и при введении паспорта с электронным носителем.

"Новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены", – говорится в сообщении.

Сейчас, если документы поданы по месту жительства, срок оформления нового паспорта составляет 10 дней. Во всех остальных случаях – 30 дней.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. При этом гражданин РФ не сможет иметь одновременно два действительных паспорта.

В ведомстве отмечали, что выдача цифрового паспорта гражданина РФ и заграничного не имеет общей связи, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

В качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта правительство РФ выбрало Москву, Татарстан и Подмосковье. В этих регионах электронные паспорта начнут выдавать с 2023 года.