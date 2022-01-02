В России бумажный паспорт будут аннулировать при выдаче электронного

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Министерство внутренних дел России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Как уточняется, гражданин РФ не может иметь одновременно два действительных паспорта.

"Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться", – сказал собеседник агентства.

При этом подчеркивается, что выдача цифрового паспорта гражданина РФ и заграничного не имеет общей связи, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

В МВД напомнили, что электронные паспорта будут выдавать с 14-летнего возраста на добровольной основе. В настоящее время специалисты прорабатывают вопрос о том, какие данные будут размещаться на визуальной части цифрового документа и на его электронном носителе.

Правительство России выбрало в качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта Москву, Татарстан и Подмосковье. В этих регионах электронные паспорта начнут выдавать с 2023 года.

Как отмечал ранее депутат Госдумы Сергей Боярский, электронные документы, содержащие всю информацию о гражданине, упростят получение различных услуг. Использовать электронный документ также будет возможно при покупке алкоголя и любой продукции, требующей предоставления документов.