Станция МЦД Царицыно стала наиболее популярной в первые дни января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В первую неделю января станция МЦД Царицыно стала самой популярной из остановочных пунктов Московских центральных диаметров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что пассажиропоток станции составил более 127 тысяч человек в период с 1 по 7 января. Это, в свою очередь, на 7% выше, чем за аналогичный период ушедшего года.

Второй по популярности станцией диаметров стала Тушино. Ей в первые дни нового года воспользовались порядка 116 тысяч человек.

В топ-5 популярных станций также вошли Савеловский вокзал, Белорусский вокзал и Одинцово.

Ранее сообщалось о благоустройстве территории у станции МЦД Сетунь. Там проложили дороги и установили опоры освещения.