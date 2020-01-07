Более 450 тыс пассажиров воспользовались городским транспортом в сочельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 450 тысяч москвичей и гостей столицы воспользовались городским транспортом в сочельник. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Там отметили, что такие показатели выше на 6%, чем годом ранее. В департаменте добавили, что только более 313 тысячи жителей города и гостей столицы воспользовались метро и МЦК с 22:00 до 02:00. Большей популярностью пользовались станции возле храмов.

В пресс-службе также отметили, что наземный транспорт за минувшую ночь перевез более 140 тысяч пассажиров. Пассажиры Московских центральных диаметров ночью совершили 15 тысяч поездок по МЦД-1 и МЦД-2.

"По традиции в сочельник городской транспорт работал дольше обычного, благодаря чему москвичи и гости столицы смогли посетить рождественские богослужения в храмах и вернуться домой. Мы продолжаем тщательно следить за порядком на транспорте в течение всех праздников. Прошу горожан с пониманием отнестись к дополнительным мерам безопасности", – подытожил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В рождественских богослужениях в России приняли участие более 2,3 миллиона человек. Торжественные богослужения в храмах, церквях и монастырях прошли в 5,7 тысячи городов и населенных пунктах РФ.

За безопасностью следили более 45,9 тысячи сотрудников МВД, военнослужащие Росгвардии, представители Госавтоинспекции, представители общественных формирований, добровольных народных дружин и работники частных охранных организаций.

Рождество – один из центральных праздников христианства. Торжеству предшествует сорокадневный пост, берущий начало 28 ноября. Его последний и самый строгий день – сочельник (6 января).

Рождественский период завершится празднованием Крещения Господня 19 января. В течение 12 дней до него продолжаются святки, в которые православные произносят молитвы, славя Христа.

