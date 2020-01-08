Территорию у станции МЦД Сетунь благоустроили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У станции МЦД Сетунь завершили работы по благоустройству территории. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

"Сделали тротуары с асфальтобетонным и плиточным покрытием (почти 20 тысяч квадратных метров). Покрытие проезжей части (около 30 тысяч квадратных метров) заменили, установили новый бордюрный камень на территории протяженностью 16,5 тысячи метров. Проложили 8,8 тысячи метров полиэтиленовых труб низкого давления, чтобы убрать воздушные кабельные линии под землю", – говорится в сообщении.

Кроме того, было разбито свыше 50 тысяч квадратных метров газона. Весной планируется высадить около 130 деревьев и более 1,5 тысячи кустарников.

Помимо этого по дороге к станции установили около 190 опор освещения и уличных торшеров. Также появились 15 остановок, в которых можно укрыться от непогоды или зарядить телефон при ожидании транспорта.

Ранее благоустроили дорогу к платформам МЦД-1 Новодачная и Долгопрудная. Новодачная является первой платформой, где в прошлом году были проведены работы по транспортной и пешеходной доступности.