От Ильинки до Зеленограда: в 2019 году благоустроили 60 улиц

09:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2019 году в столице комплексно благоустроили 60 улиц, переулков, площадей и бульваров. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В прошлом году особое внимание уделили преображению одной из самых старых улиц города – Рождественке. В ходе благоустройства специалисты расширили тротуары и замостили их гранитной плиткой, убрали кабельные линии под землю и заменили освещение.
Для удобства горожан на территории улицы установили дополнительные скамейки, урны, навигационные стелы, обустроили парковку для велосипедов. На прилегающих территориях появились зеленые осаждения.
Комплексное благоустройство затронуло и территории церкви Николая Чудотворца, женского монастыря, Московского архитектурного института. Также были благоустроены переулки Звонарский, Сандуновский, Варсонофьевский, Большой, Малый и Нижний Кисельные.
Такие же работы прошли на Ильинке и в прилегающих переулках. На самой улице и вокруг нее специалисты заменили схему движения. Теперь автомобили поворачивают с Ильинки в Большой Черкасский переулок, двигаются в сторону Малого Черкасского переулка, а затем выезжают на Новую площадь.
На Ильинке также расширили и замостили плиткой тротуары, убрали под землю коммуникации, установили стилизованные фонари и привели в порядок фасады пяти зданий. Благоустройство прошло и на месте церкви Николая Чудотворца "Большой Крест".
Специалисты в ходе работы также уделили внимание Школьной улице. На проезжей части теперь установлены 745 фонарей, 68 лавочек и урн. Улица стала полностью пешеходной, ее замостили белой гранитной плиткой.
А в Зеленограде прошло комплексное благоустройство Центрального проспекта. Там создали зеленый фасад протяженностью 800 метров, разбив цветники и высадив липы-крупномеры. С помощью линии газонов также выровняли геометрию всей улицы, а вдоль живых домов оборудовали зону для отдыха с площадками, лавочками и велосипедными парковками.
Кроме того, специалисты привели в порядок шесть скверов города. Там обновили пешеходные дорожки, фонари, лавочки. Также были отремонтированы дворовые территории и благоустроен бульвар со стороны 3-го микрорайона.
Помимо того, в Зеленограде усовершенствовали схему дорожного движения, расширили тротуары и отремонтировали асфальтобетонное покрытие, а также установили 530 фонарей с энергосберегающими лампами. После ремонтных работ на улицах города также появились 14 остановочных павильонов.
Район Чистых прудов благодаря москвичам привели в порядок, расширив тротуары и замостив их гранитной плиткой. На проезжей части заменено асфальтобетонное покрытие.
Вдоль улиц установили более 230 опор освещения, более 90 лавочек и урн и почти 20 навигационных стел, а также разбили 5,4 тысячи квадратных метров газона. Для детей обустроили три детские площадки.
В этом году в столице запустили программу "Мой район", задача которой – создать комфортную городскую среду для всех москвичей, вне зависимости от того, в какой части столицы они живут. В реализации программы участвуют все службы и ведомства города, а к 2023 году, по словам заммэра, работы будут идти на всей территории Москвы.
Особое внимание уделяется благоустройству территорий вокруг транспортных объектов. За последние четыре года в порядок привели 272 такие зоны общей площадью 4,3 тысячи гектара.
"Москва сегодня": как столица изменилась за 2019 год
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: