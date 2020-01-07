От Ильинки до Зеленограда: в 2019 году благоустроили 60 улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2019 году в столице комплексно благоустроили 60 улиц, переулков, площадей и бульваров. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В прошлом году особое внимание уделили преображению одной из самых старых улиц города – Рождественке. В ходе благоустройства специалисты расширили тротуары и замостили их гранитной плиткой, убрали кабельные линии под землю и заменили освещение.

Для удобства горожан на территории улицы установили дополнительные скамейки, урны, навигационные стелы, обустроили парковку для велосипедов. На прилегающих территориях появились зеленые осаждения.

Комплексное благоустройство затронуло и территории церкви Николая Чудотворца, женского монастыря, Московского архитектурного института. Также были благоустроены переулки Звонарский, Сандуновский, Варсонофьевский, Большой, Малый и Нижний Кисельные.

Такие же работы прошли на Ильинке и в прилегающих переулках. На самой улице и вокруг нее специалисты заменили схему движения. Теперь автомобили поворачивают с Ильинки в Большой Черкасский переулок, двигаются в сторону Малого Черкасского переулка, а затем выезжают на Новую площадь.

На Ильинке также расширили и замостили плиткой тротуары, убрали под землю коммуникации, установили стилизованные фонари и привели в порядок фасады пяти зданий. Благоустройство прошло и на месте церкви Николая Чудотворца "Большой Крест".



Специалисты в ходе работы также уделили внимание Школьной улице. На проезжей части теперь установлены 745 фонарей, 68 лавочек и урн. Улица стала полностью пешеходной, ее замостили белой гранитной плиткой.

А в Зеленограде прошло комплексное благоустройство Центрального проспекта. Там создали зеленый фасад протяженностью 800 метров, разбив цветники и высадив липы-крупномеры. С помощью линии газонов также выровняли геометрию всей улицы, а вдоль живых домов оборудовали зону для отдыха с площадками, лавочками и велосипедными парковками.

Кроме того, специалисты привели в порядок шесть скверов города. Там обновили пешеходные дорожки, фонари, лавочки. Также были отремонтированы дворовые территории и благоустроен бульвар со стороны 3-го микрорайона.

Помимо того, в Зеленограде усовершенствовали схему дорожного движения, расширили тротуары и отремонтировали асфальтобетонное покрытие, а также установили 530 фонарей с энергосберегающими лампами. После ремонтных работ на улицах города также появились 14 остановочных павильонов.

Район Чистых прудов благодаря москвичам привели в порядок, расширив тротуары и замостив их гранитной плиткой. На проезжей части заменено асфальтобетонное покрытие.

Вдоль улиц установили более 230 опор освещения, более 90 лавочек и урн и почти 20 навигационных стел, а также разбили 5,4 тысячи квадратных метров газона. Для детей обустроили три детские площадки.

В этом году в столице запустили программу "Мой район", задача которой – создать комфортную городскую среду для всех москвичей, вне зависимости от того, в какой части столицы они живут. В реализации программы участвуют все службы и ведомства города, а к 2023 году, по словам заммэра, работы будут идти на всей территории Москвы.

Особое внимание уделяется благоустройству территорий вокруг транспортных объектов. За последние четыре года в порядок привели 272 такие зоны общей площадью 4,3 тысячи гектара.

