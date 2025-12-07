Форма поиска по сайту

07 декабря, 09:44

Общество

Облачная погода и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода, без существенных осадков и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, 7 декабря. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, погода в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта.

"В Москве сохранится облачная погода, без существенных осадков, на севере Подмосковья местами возможен мокрый снег. Ветер южный три-восемь метров в секунду. Температура воздуха ноль – плюс три градуса, по области минус один – плюс четыре градусов", – приводит слова Тишковеца РИА Новости.

Он также добавил, что показания барометров составят 755 миллиметров ртутного столба.

Бесснежное начало декабря наблюдается в столице уже в четвертый раз с начала XXI века. Аналогичная ситуация фиксировалась в первых пятидневках декабря 2009, 2008 и 2006 годов. Причем в последнем году снег выпал только 19 декабря.

В свою очередь, синоптик Александр Шувалов отмечал, что эта зима в столице окажется теплее климатической нормы. С его слов, погода будет "нервная", поскольку резкие потепления будут чередоваться с похолоданиями.

Плюсовая температура в Москве сохранится до конца выходных

