Москвичей предупредили о дожде и тумане с ухудшением видимости

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное подразделение МЧС предупредило жителей и гостей города о тумане с ухудшением видимости до 200–700 метров. Пост с предупреждением опубликован в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что туман накроет некоторые районы мегаполиса с 19:00 вторника, 7 октября, до 10:00 среды, 8-го числа. В связи с этим МЧС напомнило о правилах безопасности в такую погоду.

В частности, пешеходам рекомендуется быть внимательными на дорогах, отдавать предпочтение одежде со светоотражающими элементами, а также переходить проезжую часть только по пешеходному переходу.

Водителей, в свою очередь, призывают соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, а также сбрасывать скорость при приближении к школам и детским садам.

За помощью можно обратиться по телефонам экстренных служб 101, 112 или позвонить на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Помимо этого, москвичей ожидают небольшие локальные дожди, добавили в пресс-службе Дептранса. В связи с этим горожан призвали пересесть на общественный транспорт для передвижения по столице, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами при нахождении за рулем.

В настоящее время общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Наибольшая загруженность наблюдается на ТТК. Проезд затруднен в обе стороны на улице Сущевский Вал, а также на внутренних сторонах Шмитовского проезда и Автозаводского моста.

Влияние на трафик оказывают снижение скорости из-за погодных условий, ремонт на дорогах и небольшие аварии.

Вечером локальные заторы возможны в обе стороны на ТТК в районе Савеловской эстакады, на внутренней стороне Садового кольца у Житной улицы и на шоссе Энтузиастов в направлении области.

"За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля", – заключили в департаменте.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила москвичей, что первый снег в столице может выпасть 30–31 октября. Она отметила высокую вероятность такого прогноза и уточнила, что это климатические сроки для установления временного снежного покрова.

Тем не менее до середины октября осень не перейдет в фазу предзимья. Температурный фон в предстоящие 10 дней будет оставаться на 1–3 градуса выше климатической нормы.