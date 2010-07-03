Небольшие осадки и до плюс 4 градусов ожидаются в столице 7 октября

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В понедельник, 7 октября, в столице и Московской области ожидается облачная погода, местами возможны осадки, сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха составит 2–4 градуса тепла. Ветер подует западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
Предстоящей ночью в столице и Подмосковье похолодает до минус 1 градуса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки.
Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе в Москву придут ноябрьские холода. Днем воздух прогреется не более чем до плюс 4–5 градусов.
Автомобилистам советуют проверить техническую исправность своих машин и подготовить их к зиме, а также позаботиться о зимнем стеклоочистителе. Его необходимо покупать только в сертифицированных магазинах.
Синоптики обратили внимание, что сейчас самое время для сезонной профилактики болезней. В этом помогут занятия спортом, умеренные физические нагрузки. Специалисты напомнили и о витаминах группы А,С, витаминном и растительном чае, адаптогенах, которые нужны организму осенью.
В сентябре в городе стартовала вакцинация от гриппа. Прививки можно сделать в поликлиниках,, в павильонах "Здоровая Москва" и в мобильных пунктах вакцинации. 31 пункт расположен около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с ж/д платформой Крюково и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".
Работа мобильных пунктов вакцинации продлится до 1 ноября. Кабинеты в павильонах "Здоровая Москва" закроются вместе с самими павильонами. В поликлиниках привиться можно до 30 ноября. Полученный после прививки иммунитет сохраняется в течение года.
В Москве прогнозируют резкое похолодание
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