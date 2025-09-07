До 23 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в Москве 7 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 7 сентября, составит от 21 до 23 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице в этот день будет переменная облачность, без осадков. В Подмосковье воздух прогреется до 20–25 градусов, осадков тоже не ожидается.

Вместе с тем на территории региона будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице на следующей неделе будет по-летнему теплая погода. Согласно данным синоптика, в первой половине недели по ночам температура воздуха будет варьироваться от 9 до 14 градусов, а в ночные часы второй половины недели – от 10 до 15 градусов.

При этом в дневное время в первой половине недели воздух будет прогреваться до 24 градусов, а во второй половине – до 25 градусов. Такие погодные условия считаются приближенными к показателям середины августа и не свойственны для сентября.