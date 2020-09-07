Психолог рассказала, как выбрать кружки для ребенка

14:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Наталья Авдеева рассказала, как определиться с кружками для ребенка. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По ее словам, на сегодняшний день родители могут выбрать для детей как онлайн-занятия, так и очные.
"Все-таки в кружках преподаватели будут предлагать новые технологии, новые интересные ходы и новые возможности. Просто это будут уже цифровые кружки, где ребенок сможет достаточно пассивно для себя что-то делать. Кстати, даже игры с использованием цифровых технологий для развития ребенка полезны", – рассказала Авдеева.
При этом она добавила, что также детям нужны и очные занятия.
"Ребенку нужно тренировать и навыки практического интеллекта, уметь делать что-то руками. Невербальный интеллект тоже очень хорош. Это все кружки, где занимаются творчеством руками. В этом отношении оптимальны, скажем, киберлего, робототехника", – отметила специалист.
По словам психолога, при выборе занятий нужно предлагать ребенку кружки, которые были бы направлены на разные сферы развития. Она посоветовала родителям выбирать разностороннее и гибкое дополнительное образование, ориентируясь на интересы ребенка и на то, чтобы все было задействовано.
Специалист подчеркнула, что также в жизни ребенка обязательно должен присутствовать спорт.
Ранее член-корреспондент РАО, профессор Светлана Лазуренко рассказала, что чрезмерная нагрузка на ребенка может привести к разным функциональным отклонениям, в том числе к нарушению сна и режима питания.
Также это может привести к проблеме в рационе питания, а следом и к недостатку массы тела. Кроме того, у ребенка может измениться эмоциональное состояние.
В России учебный год начался планово с 1 сентября. Занятия проводятся в школах в очном режиме с соблюдением требований санитарной безопасности – ученики не переходят между классами, а также начинают учебный день в разное время. Что касается студентов, то им во время учебного процесса необходимы маски.
Московские школы начали новый учебный год
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