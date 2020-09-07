Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В столичный регион на текущей неделе придет дождливая и прохладная погода, сообщает Гидрометцентр России.
"При этом значения средней суточной температуры понизятся до климатической нормы. В понедельник, 7 сентября, максимальная температура в Москве – плюс 23–25, по области – 22–27, ветер южный 5–10 метров в секунду, при грозе порывы 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Во вторник ночью ожидаются дожди, местами возможна гроза. В дневные часы, по прогнозам синоптиков, возможен дождь, температура воздуха в городе составит 17–19 градусов тепла, по области – 15–20 градусов. Ветер подует со скоростью 7–12 метров в секунду.
В среду днем в столице ожидается 16–18 градусов тепла, по области – плюс 13–18.
В четверг ожидается облачная погода и до 17–19 градусов тепла. Ветер подует со скоростью 7–12 метров в секунду.
По прогнозам, в пятницу будет облачно, временами возможен дождь. Воздух в городе прогреется до 18 градусов. Ожидается западный ветер, который подует со скоростью 5–10 метров в секунду.
В субботу прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами возможен дождь. В столице ожидается 14–19 градусов тепла. В воскресенье, по прогнозам метеорологов, воздух может прогреться до плюс 20 градусов, возможны кратковременные дожди. Ветер подует южного направления со скоростью 5 метров в секунду.
Как ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, со вторника начнется настоящая осень: ожидается резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы, температура понизится на 7–8 градусов.
Он уточнил, что к концу недели дневная температура понизится до 15 градусов. При этом в некоторых районах температура может упасть до 10 градусов.
Ранее Вильфанд рассказал, что в этом году в столице ожидается бабье лето, но ему будет предшествовать ненастная погода.
Москвичам пообещали бабье лето
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