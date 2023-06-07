Роспотребнадзор начал разрабатывать систему управления качеством пищевой продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор начал формировать национальную систему управления качеством пищевой продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальницу управления санитарного благополучия населения ведомства Ирину Шевкун.

"Нами разработана стратегия качества безопасности пищевой продукции совместно с заинтересованными другими федеральными органами исполнительной власти. Внесено изменение в закон о качестве и безопасности пищевой продукции", – подчеркнула она.

Шевкун отметила, что ситуация с пищевой продукцией в стране является стабильной. По ее словам, в России присутствует устойчивый тренд на повышение качества безопасности пищевой продукции. Контаминация химическими веществами не превышает 1%, уточнила Шевкун.

"Плюс доля проб, не соответствующих по санитарно-химическим показателям, не превышает 1%. За последние годы в два раза улучшился этот показатель. В полтора раза снизилась доля продукции, которая не соответствует по микробиологическим показателям", – сказала она.

Случаи массового отравления сидром марки "Мистер сидр" выявили в Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

На этом фоне Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одном производстве.

Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасных напитков "Мистер Сидр". Больше всего продукции этой марки конфисковали в Курганской области, а также в республиках Удмуртия и Крым.

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