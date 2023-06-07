Четверо подростков отравились смесью из алкоголя и лекарств в ХМАО

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Четверо несовершеннолетних попали в больницу в Сургуте после употребления алкоголя с лекарствами. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

"2 июня 2023 года пятеро несовершеннолетних жителей Сургута (2006 и 2007 годов рождения) праздновали день рождения на даче в Сургутском районе. Четверо подростков употребили алкоголь совместно с лекарствами, после чего им понадобилась медицинская помощь и госпитализация", – говорится в сообщении.

Один из несовершеннолетних продолжает находиться в медучреждении. В связи с продажей алкоголя и препаратов детям следователи начали проверку. Правоохранители выяснили личности продавцов, их действиям будет дана правовая оценка. Родителей подростков привлекут к административной ответственности за употребление подростками спиртного.

На этой неделе многие регионы России охватили случаи массового отравления суррогатным сидром. Пострадавшие от марки алкогольного напитка "Мистер Сидр" были выявлены уже в Нижегородской, Самарской, Пензенской, Ульяновской областях. Также случаи зафиксировали в Удмуртии и Чувашии. Было возбуждено уголовное дело.

В РФ из оборота изъяли 37,6 тыс литров "Мистера Сидра"