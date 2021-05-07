Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России 9 Мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В центре Европейской России 9 Мая ожидается улучшение погодных условий, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что в этот день специалисты будут следить за вариантами активного влияния на погоду, чтобы при проведении парада соблюдались комфортные условия.

"Девятое мая – такой день, что погода будет улучшаться, причем она будет улучшаться по часам. К вечеру совсем будет комфортная погода", – сказал Вильфанд.

По его словам, в День Победы на погоду с утра будет оказываться воздействие. Какое именно – не уточняется.

"В субботу центр Европейской России окажется в циклоническом образовании, поэтому (будет) дождливая погода. Максимальная температура (составит) 13–14 градусов, примерно на три градуса ниже нормы. В воскресенье тоже ниже нормы на четыре градуса примерно, потому что мы попадем уже в тыл этого циклона", – добавил эксперт.

Вильфанд подчеркнул, что ночные температуры будут варьироваться от 1 до 6 градусов тепла, дневные – от 11 до 13.

"Но после дождливого восьмого мая, ночью еще дождь будет наблюдаться... но днем девятого мая уже преимущественно без осадков, но это днем, а что будет утром нужно будет по часам считать", – заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что переменная облачность, кратковременные дожди и +15 градусов ожидают москвичей 9 Мая. В дневное время в праздник ожидается +13...15 градусов.

