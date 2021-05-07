Синоптик рассказал о погоде в центре Европейской РФ в первый рабочий день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В первый рабочий день в центре Европейской России ожидается до 24 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, днем 10 мая ожидается от 14 до 19 градусов выше нуля, а дальше будет еще теплее.

"Вторник, 11 мая, погода будет совсем не рабочая, расслабляющая. Температура будет до 24 градусов, солнечно", – цитирует синоптика РИА Новости.

В среду существенного изменения в погоде не будет. Есть вероятность, что температура в дальнейшем будет повышаться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд выразил мнение, что температура воздуха в летние месяцы на всей территории РФ будет около и выше нормы. Главным образом этот прогноз будет актуален для европейской части России.

По словам метеоролога, на большей части страны летом ожидается теплая погода. При этом Вильфанд оговорился, что прогноз на такой долгий срок нельзя назвать уверенным.