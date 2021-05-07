В Тверской области перенесли "малышковый парад" 9 мая

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Администрация Лихославльского района Тверской области отменила так называемый малышковый парад 9 мая, в котором должны были принять воспитанники детских садов.

Заместитель главы администрации Ольга Громова сообщила РБК, что решение связано с рекомендациями Роспотребнадзора. Она заверила, что мероприятие будет организовано, когда наступит более благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Громова также назвала "малышковый парад" важным с точки зрения воспитания патриотизма, так как дети изучают историю войск и песни военных лет. "Они готовят макеты самолетов, парашютов. Над этим работают и дети, и педагоги, и родители", – добавила она.

Изначально предполагалось, что на улицы 9 мая выйдет около 100 воспитанников детских садов. Ранее сообщалось, что в столичном метро с 7 по 9 мая пройдет акция "Синий платочек". Она будет посвящена вкладу женщин в победу над нацизмом.