В Белоруссии реконструировали сожжение деревни нацистами

Скриншот с видео: facebook.com/Аляксандр Цвірка

В Витебской области Белоруссии провели реконструкцию сожжения деревни во времена Второй мировой войны.

Постановка прошла в мемориальном комплексе на месте деревни Шуневка, в которой 22 мая 1943 года нацисты сожгли местных жителей.

Как сообщило издание "Витебские вести", "театрализованная историческая реконструкци" под названием "Помните, люди" была посвящена Дню Победы. Ее провели для учащихся гимназии города Полоцка и организаций Докшицкого района.

Позже в Facebook появилось видео, на котором запечатлены актеры в форме солдат Третьего рейха, которые сгоняют женщин к месту казни.

Затем вокруг них начинают танцевать девушки с красными платками, символизирующими огонь. В качестве звукового сопровождения идет дорожка с криками, выстрелами и фразами на английском языке.

В 2020 году в городе Усинск (Республика Коми) в преддверии Дня Победы на одном из домов установили баннер с финским солдатом.