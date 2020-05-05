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Общество

02:04

В Коми повесили плакат к 9 Мая с солдатом финской армии

общество происшествия

Фото: соцсети

В городе Усинск (Республика Коми) в преддверии Дня Победы на одном из домов установили баннер с финским солдатом.

Как сообщил журналистам руководитель городской администрации Николай Такаев, плакат сняли после обнаружения ошибки.

"Виновные будут наказаны. Такой баннер в городе был один. Взят он был из газеты", – приводит слова чиновника "Говорит Москва".

В разговоре с РИА Новости он предположил, что ответственные "загуглили картинку" и напечатали первое попавшееся изображение.

Использованный для плаката снимок был сделан в Лапландии 4 мая 1944 года, когда Финляндия еще сражалась на стороне Германии.

Это следует из записи в фотоальбоме "Warrior of Lapland" на финском ресурсе архивных материалов. Солдат держит в руках автомат Suomi KP/31.

На плакате также был фрагмент стихотворения "Рогатые батальоны" Галины Грицаченко: "За кругом полярным в Великой войне / Сражались олени и люди".

Праздничные баннеры ко Дню Победы с исторической ошибкой ранее были установлены в Нижнем Новгороде. Дизайнеры изобразили на них героев Гражданской войны.

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