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Общество

19:22

На баннере ко Дню Победы в Нижнем Новгороде появились герои другой войны

общество

Фото: vk.com/typical_nn

Праздничные баннеры ко Дню Победы с исторической ошибкой были установлены в Нижнем Новгороде. Оказалось, что дизайнеры изобразили на них героев Гражданской войны, передает РИА Новости.

Баннеры с допущенной ошибкой уже демонтированы, рассказали в городском центре градостроительства и архитектуры.

Снимки с плакатами к 9 Мая, где был показан памятник героям Гражданской войны 1918-1919 годов – матросам Волжской военной флотилии, разместили местные жители в социальных сетях.

"Данные плакаты размещены владельцем рекламных конструкций самостоятельно, без согласования с администрацией Нижнего Новгорода", – объяснили в центре градостроительства и архитектуры. В общей сложности с улиц города убрали 10 постеров.

Ранее Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы. Он поручил силовым ведомствам изменить график проведения торжественного мероприятия и отложить все запланированные торжества в связи с пандемией коронавируса.

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