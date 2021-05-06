В Москве состоится акция "Синий платочек" ко Дню Победы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столичном метро с 7 по 9 мая пройдет акция "Синий платочек". Она будет посвящена вкладу женщин в победу над фашизмом, сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Акцию проведут совместно с фондом "Русская Земля".

"С 7 по 9 мая на стойках "Живое общение" пассажирам раздадут 32 тысячи платочков – символов международной программы памяти и мира", – говорится в сообщении.

В рамках программы в течение года проводятся различные мероприятия, которые позволяют сохранять историческую память. Проект действует с 2016 года.

Ранее сообщалось, что улицы Москвы украсят флагами и декоративными конструкциями в преддверии Дня Победы.

