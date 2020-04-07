Больше 50% заболевших в Москве младше 45 лет

Фото: Агентство "Москва"

В столице подтверждено 697 новых случаев заражения коронавирусом, всего в столице зафиксирован 5181 случай коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"47,5% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет и еще 14,5% старше 65 лет, причем больше 5% из них – старше 80 лет", – говорится в сообщении.

В Оперштабе уточнили, что 4% заболевших – дети.

Отмечается, что все заболевшие, а также те, кто с ними контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

Жители Москвы, оформившие специальное согласие на строгий домашний карантин, имеют право на лечение дома. Пройти домашнее лечение могут люди с легкой формой коронавируса. Для этого они находятся под наблюдением врачей. Всем, кто соглашается на такую процедуру, разъясняется порядок и правила карантина.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.

6 апреля Собянин открыл коронавирусный стационар, который развернули в Госпитале ветеранов войн № 3. Он подчеркнул, что в этом учреждении лечатся люди пожилого возраста, которые находятся в группе повышенного риска в связи с угрозой распространения коронавируса.

За последние сутки в России зафиксировали 1154 случая заражения COVID-19. 7497 человек подхватили инфекцию на территории РФ.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.