В Москве за сутки выявили 1 448 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 1 448 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация и срочная медицинская помощь за последние 24 часа потребовалась 121 пациенту. Выздоровели от коронавируса 3 456 человек.

В общей сложности с начала пандемии в столице было зарегистрировано 3 434 476 случаев COVID-19. Выздоровели за этот период 3 236 192 человека, умерли 48 285.

Тем временем в России число случаев заражения COVID-19 за сутки составило 10 449. Не смогли побороть болезнь 42 человека.

До этого стало известно, что во все столичные пункты вакцинации были доставлены оба компонента вакцины "Спутник V". На фоне сообщений о нехватке первого компонента вакцины специалисты возобновили запасы.



Оба компонента "Спутника V" доставили во все пункты вакцинации в Москве

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