В России за сутки выявили 10 449 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за минувшие сутки выявили 10 449 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Число госпитализаций составило 1 801, что почти вдвое больше, чем накануне. Этот показатель увеличился в 73 регионах РФ, а снизился в пяти. В семи субъектах страны ситуация осталась без изменений.

От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 42 человека. После прохождения лечения выздоровели 14 373 пациента, что на 56,8% больше показателя 6 марта.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 22 363 740 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь за это время 21 700 795 человек.

Ранее эпидемиолог Александр Чепурнов допустил, что, несмотря на общее улучшение ситуации по коронавирусу и гриппу, новые волны этих заболеваний будут возникать в России каждые пять месяцев.

При этом он не смог оценить, на какой стадии волны заболеваемости страна находится сейчас.



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