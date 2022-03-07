В Москве за сутки подтвердили 1,5 тысячи случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за сутки подтвердили 1 542 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 359 случаев, или на 18%. За сутки в городе госпитализировали 216 человек. Суточная заболеваемость снижается пятый день подряд.

За сутки от COVID-19 скончались 65 человек. Общее число умерших от вируса в столице достигло 41 819 человек.

Перебороли болезнь за сутки 2 415 пациентов. Всего в столице выздоровели 2 508 951 человек.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в настоящее время в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, однако есть риск нового всплеска. Он также отметил, что на уровень коллективного иммунитета влияет вакцинация, поэтому, как считает врач, время спада заболеваемости COVID-19 нужно использовать для ревакцинации.

