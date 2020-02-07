Евгения Маркова стала новым гендиректором "Роскино"

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Новым генеральным директором "Роскино" назначена Евгения Маркова. Ее кандидатуру утвердило Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Об этом сообщает пресс-служба "Роскино".

"Задача "Роскино" на новом этапе – выстроить профессиональную национальную систему поддержки продаж российского контента за рубежом; сделать страну надежным партнером для международного кинопроизводства и выстроить долгосрочные отношения с международными игроками", – приводятся в сообщении слова Марковой.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что Екатерина Мцитуридзе покинет пост гендиректора "Роскино" по решению совета директоров компании. Отмечалось, что Мцитуридзе, которая руководила организацией с 2011 года, проделала большую работу, чтобы российские фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках.

Ранее министерство культуры подготовило законопроект об ограничении числа сеансов одного фильма в кинотеатре в течение дня или недели в зависимости от количества залов.

Документ должен создать благоприятные условия для доступа зрителей к наибольшему количеству фильмов. В ведомстве хотят, чтобы количество сеансов каждого фильма в течение дня не превышало 35% от общего числа.

