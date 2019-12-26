Глава "Роскино" Мцитуридзе покинет свой пост

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Генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе покинет свой пост по решению совета директоров компании. Об этом заявил министр культуры России Владимир Медицинский, сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что Мцитуридзе, которая руководила организацией с 2011 года, проделала большую работу, чтобы российские фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках.

"Мы очень ей за это благодарны, но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно новый уровень", – подчеркнул Мединский.

Он добавил, что совет директоров уже направил предложения по кандидатуре нового главы на утверждение в Росимущество. "Подчеркну еще раз: это консолидированное решение всех лидеров отечественной киноиндустрии", – заключил глава Минкультуры.

Компания "Роскино" занимается продвижением отечественных картин в мире.

Ранее министерство культуры подготовило законопроект об ограничении числа сеансов одного фильма в кинотеатре в течение дня или недели в зависимости от количества залов.

Документ должен создать благоприятные условия для доступа зрителей к наибольшему количеству фильмов. В ведомстве хотят, чтобы число сеансов каждого фильма в течение дня не превышало 35% от общего числа.

