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Общество

16:24

В Госдуме обеспокоились сценами насилия в кино

власть общество

Фото: depositphotos/ra2studio

Кинематограф формирует нормальное отношение к насилию в обществе, заявил в ходе круглого стола на тему "Всплеск насилия в обществе: проблемы и пути их решения" депутат Госдумы из ЛДПР Василий Власов.

"Кино – это тоже определенный элемент пропаганды насилия. И зависимо от того, на что будет сделан упор по тому или иному направлению, можно отношение людей к человеческой жизни поменять в корне за десятилетие", – цитирует парламентария Агентство "Москва".

Он привел в пример "какой-нибудь американский боевик, где главный герой спокойно ходит по улице, расстреливая людей". 80% в этой картине связано с насилием, считает Власов. "Может быть и красиво снято, но все же это насилие", – отметил он.

Депутат уверен, что благодаря таким многочисленным сценам в кино насилие начинает восприниматься людьми абсолютно нормально. Также он обеспокоен тем, что на телеканалах и в кино огромное количество сцен употребления табака и алкоголя, несмотря на то, что это запрещено.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что ажиотаж вокруг преступления историка Олега Соколова напоминает ажиотаж, который возник после выхода фильма "Джокер".

"Раньше все спрашивали про "Джокера", теперь – про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?" – отметил он.

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