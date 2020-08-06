Лукашенко заявил, что коронавирус ему подкинули

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус ему кто-то подкинул. Об этом он рассказал на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона.

"Мы склоняемся все же к тому, что мне его все-таки подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло", – заявил Лукашенко.

Ранее во время посещения части внутренних войск МВД республики Лукашенко сказал, что бессимптомно перенес COVID-19. По его словам, такое заключение сделали врачи.

На фоне известия о болезни белорусского лидера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что здоровье Владимира Путина в норме. Он отметил, что глава государства работает в прежнем режиме.

За сутки в России выявили 5 267 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом из них у 1 380 человек отсутствовали клинические проявления. Всего в стране зарегистрировано 871 894 случая. В мире выявлено уже более 18,3 миллиона случаев.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказывал, что во всем мире от коронавируса на стадии клинических испытаний находятся шесть вакцин. Всего специалистами разрабатывается свыше 200 препаратов от COVID-19.

