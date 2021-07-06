Граждане ряда стран СНГ при въезде в РФ смогут подтверждать ПЦР-тест через приложение

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Возможность подтверждения результатов ПЦР-тестов на коронавирус через приложение "Путешествую без COVID-19" при въезде в Россию будет доступна для граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Туркмении. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.
"Граждане государств – членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан с 10 июля 2021 года, а также граждане Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана с 1 сентября 2021 года при пересечении государственной границы РФ подтверждают наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", – говорится в постановлении.
Ранее вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что правительство России планирует сделать приложение "Путешествую без COVID-19" обязательным для въезда на территорию страны из государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19", созданное для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии, было запущено в феврале текущего года. Оно доступно для операционных систем iOS и Android.
С помощью платформы можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус и получить результат анализа, который хранится и отображается в приложении.
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