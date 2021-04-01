Въезд в РФ по приложению "Путешествую без COVID-19" стал бессрочным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Правительство РФ одобрило бессрочный въезд в страну по приложению "Путешествую без COVID-19". Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что в число стран, представители которых могут пользоваться приложением, помимо Белоруссии и Армении, вошла Киргизия.

Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19", созданное для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии, было запущено в феврале текущего года. Оно доступно для операционных систем iOS и Android.

С помощью платформы можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус и получить результат анализа, который хранится и отображается в приложении.

В марте 2021 года правительство продлило срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19" для граждан стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) до 1 апреля.