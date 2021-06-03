Приложение "Путешествуй без COVID-19" может стать обязательным для въезда в РФ из ЕАЭС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Правительство России планирует сделать приложение "Путешествуй без COVID-19" обязательным для въезда на территорию страны из государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
"Фактически почти все правительства в мире такие ограничения (на перемещения людей. – Прим. ред.) для себя ввели за очень редким исключением. Нас это привело к тому, что мы также начали находить технологические решения для того, чтобы снять эти ограничения. Собственно, родилось приложение "Путешествуй без COVID-19", которое мы планируем с начала июля сделать обязательным для государств – членов ЕАЭС, по крайней мере для въезда в Российскую Федерацию", – приводит его слова РИА Новости.
Оверчук уточнил, что в настоящее время кабмин не ставит вопрос о том, чтобы обязать всех иностранцев использовать данное приложение при въезде в Россию, однако рассматривает такую возможность в перспективе.
Мобильное приложение "Путешествуй без COVID-19", созданное для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии, было запущено в феврале текущего года. Оно доступно для операционных систем iOS и Android.
С помощью платформы можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус и получить результат анализа, который хранится и отображается в приложении.
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