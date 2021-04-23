РФ может распространить действие приложения "Путешествуй без COVID-19" на иностранцев

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Россия рассматривает возможность распространить действие приложения "Путешествуй без COVID-19" на всех иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

"В принципе мы рассматриваем возможность перехода полностью на электронные средства, а именно – на приложение "Путешествую без COVID-19" для тех, кто будет въезжать в РФ в рамках существующей системы. Поэтому такая возможность рассматривается", – рассказал Оверчук.

Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19", созданное для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии, было запущено в феврале текущего года. Оно доступно для операционных систем iOS и Android.

С помощью платформы можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус и получить результат анализа, который хранится и отображается в приложении.

В марте 2021 года правительство продлило срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19" для граждан стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) до 1 апреля.