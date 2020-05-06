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Общество

17:11

Путин попросил Котякова обратить внимание на меры поддержки работников соцучреждений

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президент России Владимир Путин попросил министра труда Антона Котякова обратить внимание на меры по поддержке работников социальных учреждений. Глава государства распорядился, чтобы министр проконтролировал их исполнение, передает РИА Новости.

"Прошу Котякова Антона Олеговича, министра труда и социальной защиты, обратить на это внимание. Там люди работают в достаточно тяжелых условиях", – сообщил Путин во время совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Помимо того, глава РФ попросил отслеживать развитие ситуации в сфере соцзащиты руководителей регионов.

За последние сутки в России подтверждено 10 559 случаев коронавирусной инфекции. Большинство новых заболевших обнаружили в Москве – 5 858. В целом в России зарегистрировано 165 929 случаев.

Ранее сообщалось, что в России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных.

Кроме того, до этого Путин поручил проработать предложения по поддержке социально ориентированных НКО.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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