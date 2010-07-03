Дождливые праздники прогнозируют в Москве

Дожди ожидают столицу в праздничные выходные, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, 8, 9 и 10 марта в Москву придет потепление, вместе с которым прогнозируют дожди. Однако похолодание все еще может вернуться в город, добавила Паршина.
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова тоже говорила о потеплении. Днем 8 марта с минусовой температура перейдет на плюс, воздух прогреется до +3…+4 градусов. 9 и 10 марта ночная температура останется слабоотрицательной, а днем поднимется примерно до +5 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд утверждал, что 8 марта столбики термометров поднимутся до +8 градусов и такое тепло сохранится как минимум до 9 марта. В то же время он предупредил, что перед потеплением горожан ждет переменчивая погода с морозами.
Руководитель Гидрометцентра России Дмитрий Киктев отмечал, что весеннее тепло в столице может установиться по графику или даже раньше. Обычное время для климатической весны в Москве – конец марта, напомнил он. Людмила Паршина, в свою очередь, уточняла, что климатическая весна придет в город после 27 марта.
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