Резкие скачки атмосферного давления ожидаются в Москве

Синоптики предупредили москвичей о резких скачках атмосферного давления на этой неделе. Такие перепады могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, сообщила ТАСС завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, давление вырастет с 728 миллиметров ртутного столба во вторник, 5 марта, до 753 миллиметров в четверг, 7 марта. В мартовские праздники рост вновь сменится падением. С 8 по 10 марта давление опустится до 740–743 миллиметров ртутного столба.
Паршина подчеркнула, что такие резкие скачки давления характерны для марта. Она посоветовала метеозависимым людям или тем, кто страдает от заболеваний сердца и сосудов, внимательно следить за самочувствием и не перетруждаться. Медики отмечают, что недомогание также могут испытывать горожане, для которых характерны скачки артериального давления, приступы стенокардии и мигрени.
Ранее сообщалось, что 5 марта в столице может быть побит 20-летний рекорд низкого атмосферного давления. В центре погоды "Фобос" не исключили, что во вторник стрелки барометров покажут 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц меньше нормы.
Кроме того, в ночь на 1 марта атмосферное давление в городе упало до 723,1 миллиметра ртутного столба. В результате был побит рекорд, установленный в первый день весны еще в 1938 году.
Атмосферное давление в Москве может упасть до рекордно низких значений
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