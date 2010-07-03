Не только любовь: как весна влияет на сердце

Ранней весной из-за переменчивости погоды сердце сильно устает. С этим могут столкнуться и те, кого раньше подобные проблемы не беспокоили.
Врач-терапевт Мединцентра (ГлавУпДК при МИД РФ) Елена Каравашкина рассказала, что в такое время возможны резкое повышение артериального давления, боли в сердце и аритмия, сообщает сайт "Аргументы и факты".
В межсезонье обостряются хронические заболевания, в том числе и сердечно-сосудистые. В разы увеличивается риск развития гипертонических кризов и приступов стенокардии. Они сопровождаются головной болью, спазмами в области сердца и тяжестью за грудиной.
Организму необходимы макро- и микроэлементы, которые участвуют в нормальной работе сердца. Их нехватка может приводить к сбоям. Прежде всего, речь идет о магнии, калии, кальции и полиненасыщенных жирных кислотах омега-3.
Их можно получать из пищи, а также использовать специальные промышленные витаминные комплексы. В каком виде и как скорректировать питание, можно узнать у врача.
При сердечно-сосудистых заболеваниях рекомендован стол № 10 – диета с ограничением соли и жидкости, способствующая кровообращению при полноценном обеспечении организма пищевыми веществами и энергией. В питании нужно делать акцент на рыбе, нежирных молочных продуктах. Особенно рекомендован творог. Будут полезны овощи и фрукты, особенно сухофрукты.
Не стоит забывать об исследованиях. Нужно контролировать уровень глюкозы и холестерина, они выявляются в рамках обычного биохимического анализа.
Необходимо следить за весом, так как сердечной мышце сложнее справляться с работой при лишних килограммах. Физические нагрузки должны быть дозированными, регулярными.
Сотрудники Гарвардского университета нашли простой и эффективный способ проверить здоровье сердца у мужчин среднего возраста. Для этого достаточно отжаться.
Исследователи узнали, что мужчины, которые не могут отжаться хотя бы десять раз, рискуют вскоре столкнуться с серьезными кардиологическими проблемами. По словам медиков, выполнение более 40 отжиманий снижает риск вдвое, а выполнение от 11 до 20 отжиманий − на 64 процента.
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