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15:33

Не только любовь: как весна влияет на сердце

общество медицина

15:33

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Ранней весной из-за переменчивости погоды сердце сильно устает. С этим могут столкнуться и те, кого раньше подобные проблемы не беспокоили.

Врач-терапевт Мединцентра (ГлавУпДК при МИД РФ) Елена Каравашкина рассказала, что в такое время возможны резкое повышение артериального давления, боли в сердце и аритмия, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В межсезонье обостряются хронические заболевания, в том числе и сердечно-сосудистые. В разы увеличивается риск развития гипертонических кризов и приступов стенокардии. Они сопровождаются головной болью, спазмами в области сердца и тяжестью за грудиной.

Организму необходимы макро- и микроэлементы, которые участвуют в нормальной работе сердца. Их нехватка может приводить к сбоям. Прежде всего, речь идет о магнии, калии, кальции и полиненасыщенных жирных кислотах омега-3.

Их можно получать из пищи, а также использовать специальные промышленные витаминные комплексы. В каком виде и как скорректировать питание, можно узнать у врача.

При сердечно-сосудистых заболеваниях рекомендован стол № 10 – диета с ограничением соли и жидкости, способствующая кровообращению при полноценном обеспечении организма пищевыми веществами и энергией. В питании нужно делать акцент на рыбе, нежирных молочных продуктах. Особенно рекомендован творог. Будут полезны овощи и фрукты, особенно сухофрукты.

Не стоит забывать об исследованиях. Нужно контролировать уровень глюкозы и холестерина, они выявляются в рамках обычного биохимического анализа.

Необходимо следить за весом, так как сердечной мышце сложнее справляться с работой при лишних килограммах. Физические нагрузки должны быть дозированными, регулярными.

Сотрудники Гарвардского университета нашли простой и эффективный способ проверить здоровье сердца у мужчин среднего возраста. Для этого достаточно отжаться.

Исследователи узнали, что мужчины, которые не могут отжаться хотя бы десять раз, рискуют вскоре столкнуться с серьезными кардиологическими проблемами. По словам медиков, выполнение более 40 отжиманий снижает риск вдвое, а выполнение от 11 до 20 отжиманий − на 64 процента.

общество медицина

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