Вирусолог оценил угрозу двойного заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал об угрозе двойного заражения COVID-19. Об этом специалист сообщил в эфире радио Sputnik.
По последним данным ученых, в организме человека может одновременно находиться два варианта коронавируса. Это обусловлено появлением большого количества вариантов вируса SARS-CoV-2, который имеет повышенную скорость мутации.
"Это или мутации, которые происходят в течении болезни, или человек заразился двумя вариантами (COVID-19. – Прим. Ред.)", – пояснил вирусолог.
В настоящее время исследования на тему влияния двойного заражения COVID-19 на течение болезни не проводились. Согласно одной из версий, новые варианты склонны к ускоренному распространению. При этом данные генотипы не выходят за рамки одного вируса SARS-CoV-2.
Специалист подчеркнул, что надежной защитой от двойного заражения COVID-19 является вакцина.
"Это пока не может повлиять на эффективность вакцинации", – подтвердил Бутенко.
Ранее специалисты из Франции выяснили, когда пациенты с коронавирусом наиболее заразны. Ученые провели исследование, в рамках которого проанализировали данные 655 пациентов.
За последние сутки в России выявили 16 688 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений оказался 1 851 случай.
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