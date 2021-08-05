В России выявили 23 120 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 23 120 новых случаев коронавируса. В 2 017 (8,7%) из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Москве зарегистрировали 3 227 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 911, в Московской области – 1 287, в Нижегородской области – 552, в Свердловской области – 515, в Воронежской области – 477, в Красноярском крае – 476, в Пермском крае – 475.

Всего в РФ выявлено 6 379 904 случая коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Москве, Татарстане, Орловской области и Республике Алтай.

За последние сутки от коронавируса умерли 794 человека. С момента начала пандемии скончались 162 509 пациентов.

За сутки выздоровели 20 370 человек. Всего в РФ коронавирусом переболели 5 700 212 человек.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, обстановка с коронавирусом в РФ все еще остается напряженной. Вместе с тем она отметила тенденцию к улучшению ситуации.