Кратковременный дождь и до 20 градусов тепла ожидается в Москве 5 июля

Фото: Агентство "Москва"

Переменная облачность, кратковременный дождь и до 20 градусов тепла ожидается в столичном регионе в пятницу, 5 июля, сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, Москва и область в течение дня будут находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Воздух в столице прогреется максимум до 18–20 градусов тепла, по области до +20 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметров ртутного столба.

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков призвал москвичей внимательнее относиться к предупреждениям о непогоде. Накануне в Гольяновском проезде на трехлетнего ребенка упало дерево. Малыш находился на детской площадке вместе со своей матерью. В департаменте здравоохранения отметили, что на место ЧП в течение пяти минут приехали бригады Центра экстренной медицинской и скорой помощи. Но ребенок получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

В результате непогоды 4 июля к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок. Один из пострадавших уже выписан. Состояние госпитализированных медики оценивают как удовлетворительное. На Краснопресненской набережной сильный ветер обрушил на мужчину дорожный знак. Еще три человека пострадали в результате падения деревьев.