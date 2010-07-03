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16:41

В ОНК назвали самый безопасный изолятор в Москве

общество

16:41

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Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Следственный изолятор "Лефортово" является самым безопасным СИЗО столицы, заявила замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"Некоторые заключенные нам такую вещь неожиданно заявляли, что, если бы они не оказались в Лефортово, на воле они бы уже возможно погибли", – цитирует Меркачеву РИА Новости.

По ее словам, "Лефортово" – такое место, "куда не дотянутся руки каких-либо мстителей". Замглавы ОНК обратила внимание, что за последнее время в этом СИЗО не было ни суицидов, ни странных смертей.

В настоящее время в следственном изоляторе "Лефортово" содержатся бывший сенатор Рауф Арашуков, бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в госизмене ученый Виктор Кудрявцев, а также обвиняемый в шпионаже Пол Уиллан.

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общество

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