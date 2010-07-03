В ОНК назвали самый безопасный изолятор в Москве

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Следственный изолятор "Лефортово" является самым безопасным СИЗО столицы, заявила замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"Некоторые заключенные нам такую вещь неожиданно заявляли, что, если бы они не оказались в Лефортово, на воле они бы уже возможно погибли", – цитирует Меркачеву РИА Новости.

По ее словам, "Лефортово" – такое место, "куда не дотянутся руки каких-либо мстителей". Замглавы ОНК обратила внимание, что за последнее время в этом СИЗО не было ни суицидов, ни странных смертей.

В настоящее время в следственном изоляторе "Лефортово" содержатся бывший сенатор Рауф Арашуков, бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в госизмене ученый Виктор Кудрявцев, а также обвиняемый в шпионаже Пол Уиллан.