В ОНК рассказали об условиях содержания экс-министра Абызова в СИЗО

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов не имеет жалоб на условия своего содержания в СИЗО "Лефортово", сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
По словам Мельникова, Абызов находится один на карантине в двухместной камере. У Абызова нет горячей воды, стоит старый холодильник, и не работает телевизор, отметил секретарь ОНК.
"Правда, там есть радио, которое бывший министр слушает", – добавил Мельников.
Экс-министра арестовали до 25 мая, несмотря на то, что защита подозреваемого просила отпустить Абызова под залог в 1 миллиард рублей.
Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.
Абызов содержится в одиночной камере СИЗО "Лефортово"
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.