В ОНК рассказали об условиях содержания экс-министра Абызова в СИЗО

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов не имеет жалоб на условия своего содержания в СИЗО "Лефортово", сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По словам Мельникова, Абызов находится один на карантине в двухместной камере. У Абызова нет горячей воды, стоит старый холодильник, и не работает телевизор, отметил секретарь ОНК.

"Правда, там есть радио, которое бывший министр слушает", – добавил Мельников.

Экс-министра арестовали до 25 мая, несмотря на то, что защита подозреваемого просила отпустить Абызова под залог в 1 миллиард рублей.

Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.