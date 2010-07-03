Адвокаты Михаила Абызова 29 марта подадут жалобу на его арест

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Адвокаты бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого накануне Басманный суд столицы отправил под арест, в пятницу, 29 марта, подадут апелляционную жалобу.

"Завтра мы подадим полную апелляционную жалобу на арест Михаила Абызова", – цитирует Агентство "Москва" адвоката Алексея Кирсанова.

Экс-министра арестовали до 25 мая, несмотря на то, что защита подозреваемого просила отпустить Абызова под залог в 1 миллиард рублей. За него поручились бывший глава "Роснано" Леонид Меламед, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, глава "Роснано" Анатолий Чубайс и бывший руководитель администрации президента Александр Волошин.

Сам Абызов, которого обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере, вину отрицает.

Сейчас подозреваемый находится в одиночной камере СИЗО "Лефортово". 10 дней он пробудет в карантине. За это время он пройдет медосмотр, с ним побеседуют психологи. После карантина бывшего министра переведут в обычную камеру, где у него будет несколько соседей.

Бывшего министра "Открытого правительства" РФ задержали во вторник, 26 марта. Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, вины не признал.

Сообщниками бывшего министра названы пять человек – Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.