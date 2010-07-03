Раскрыта схема хищения в деле Абызова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Бывший министр Михаил Абызов, обвиняемый в хищении четырех миллиардов рублей, создал преступное сообщество, группы которого действовали в Москве и Новосибирске. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела.

Сообщество появилось не позднее апреля 2011 года, когда Абызов еще не был министром по делам "Открытого правительства". В то время ему принадлежали 95% акций ОАО "Сибирская энергетическая компания", ОАО "Региональные электрические сети" и ОАО "Сибэнергострой".

У последней фирмы были четыре дочерние структуры. По версии СК, Абызов управлял ими, сделав руководителями сотрудников подконтрольного ему московского ООО "Ру-Ком". Речь о Николае Степанове, Александре Пелипасове, Сергее Ильичеве, Галине Фрайденберг, Максиме Русакове и других неустановленных лицах.

Перед тем как Абызова назначили министром, он решил скрыть факт руководства компаниями. Бизнесмен передал в доверительное управление 100% долей в уставном капитале "Ру-Ком" с подконтрольным ему же ООО "Региональная компания "Резерв". СК убежден, что договор передачи был фиктивным.

Уже будучи министром, Абызов поручил провести аукцион по продаже акций структур "Сибэнергостроя". Сообщники оценили стоимость акций этих компаний в 156 миллионов рублей.

Чиновник поручил членам ОПГ создать офшор на Кипре. Зарегистрированная компания выиграла аукцион по продаже 100% акций компаний за 186 миллионов рублей. Следствие предполагает, что, совершив еще несколько сделок купли-продажи собственных активов, Абызов и его сообщники заработали 4 миллиарда рублей и "распорядились ими по своему усмотрению".

Абызова задержали 26 марта. На следующий день суд отправил его в СИЗО вместе со Степановым, Пелипасовым и Фрайденберг.

