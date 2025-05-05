Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 22:07

Общество

Сильный ветер ожидается в Москве и области до утра 6 мая

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду ожидается в Москве и области до утра вторника, 6 мая, передает агентство "Метеоновости".

Отмечается, что ветер сохранится в пределах МКАД и ТиНАО, а также в Московской области c 21:00 5 мая до 06:00 6 мая.

При этом вероятность выпадения мокрого снега ночью в Москве крайне мала. Согласно прогнозу синоптика Татьяны Поздняковой, возможен небольшой кратковременный дождь. Количество осадков может составить до 2 миллиметров.

Ранее москвичей предупредили, что в течение текущей недели в мегаполисе ожидается понижение температуры. С 6 по 8 мая будет облачно, а максимальное значение температуры составит 13 градусов.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 6 мая

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