Решение о ликвидации "Мемориала" вступило в силу

Фото: depositphotos/YGphoto

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным и обоснованным решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ иноагентом).

"Суд постановил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы Межрегиональной общественной организации правозащитный центр "Мемориал", – цитирует судью РИА Новости.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд в ходе заседания, на котором присутствовали дипломаты из США, Германии, Швеции, Испании и других стран, принял решение о ликвидации правозащитного центра. Аналогичное решение затем принял Верховный суд.

Требование о ликвидации Генпрокуратура РФ направила в Верховный суд еще в ноябре 2021 года. В числе аргументов значилось систематическое неуказание статуса иностранного агента.

