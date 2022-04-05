Врач допустил всплеск заболеваемости "Стелс-Омикроном" в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 допустил всплеск заболеваемости "Стелс-Омикроном" в России.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что в РФ доля "Стелс-Омикрона", или BA.2, выросла до 80%. Вместе с тем в ведомстве сообщили, что сейчас в трех российских регионах фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Кроме того, в 45 субъектах наблюдается превышение средних показателей.
Водовозов отметил, что сегодня рост заболеваемости коронавирусом фиксируется по всему миру.
"И в Азии идут рекордные значения, и в США. Сотни тысяч зарегистрированных случаев. В Европейском союзе и в других странах все то же самое. Поэтому ожидать, что у нас будет как-то иначе, мягко говоря, недальновидно. У нас будет все то же самое, только через некоторое время", – пояснил эксперт.
Специалист добавил, что росту заболеваемости также может способствовать низкий уровень вакцинации и ревакцинации.
"Нужно делать поправку на то, что у нас малопривитая и еще хуже ревакцинированная популяция. То есть для того же BA.2 либо для каких-то других вариантов мы открыты целиком и полностью", – подчеркнул Водовозов.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия в мире пока еще далека от окончания. Отмечается, что коронавирус продолжает мутировать и остается опасным. В ВОЗ считают, что пандемия не завершится нигде, пока не закончится повсеместно.
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