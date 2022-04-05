Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в трех регионах России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в трех регионах России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В структуре заболеваемости на Москву приходится 5,1% случаев, на Санкт-Петербург – 5%, на Московскую область – 2,3%. На остальные субъекты приходится 87,6% случаев.

"Всего же по итогам 13-й недели <...> превышение среднероссийских показателей заболеваемости (87,44 на 100 тысяч населения) зарегистрировано более чем в половине российских регионов (45 субъектов федерации)", – сказано в сообщении ведомства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что уровень заболеваемости в стране все еще остается высоким. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что актуальный показатель превышает уровень заболеваемости, который наблюдался в аналогичный период прошлого года.

Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что доля "Стелс-Омикрона" выросла в России до 80%. По словам эксперта, в стране не наблюдается резкого роста заболеваемости коронавирусом из-за распространения сублиний "Омикрон"-штамма.