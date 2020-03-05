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Москва 24

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Город

05 марта, 18:55

Цены на трех- и четырехзведочные отели в Москве упали из-за оттока туристов из КНР

общество город

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Цены на трехзвездочные и четырехзвездочные отели в Москве понизились на 30-40%, передает Агентство "Москва".

С заявлением выступил общественный уполномоченный по вопросам гостиничного бизнеса при аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в столице Игорь Лаврик.

"Идет сплошной отзыв бронирования из зарубежа, там, где идет заражение коронавирусом, потому что у них свои ограничения", – сказал Лаврик.

По его словам, гостиницы, которые были специализированы на потоке туристов из КНР, теперь вводят конкуренцию. На фоне чего наблюдается падение цен на жилье для туристов.

В конце декабря прошлого года власти Китая рассказали о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. В скором времени удалось установить, что возбудителем инфекции является коронавирус 2019-nCoV. Заболеванию дали название COVID-19.

В мире инфицировано по состоянию на 5 марта свыше 95 тысяч человек. Жертвами стали порядка 3,3 тысячи человек.

В феврале Россия ввела временный запрет на въезд граждан КНР из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в республике.

Ранее стало известно, что россияне активно закупаются в аптеках из-за коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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