В Кремле рассказали об иностранном происхождении вбросов о коронавирусе

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у недостоверной информации о заболевших в стране коронавирусом зарубежное происхождение. Представитель главы государства прокомментировал фейки, появляющиеся в соцсетях, передает "Газета.ру".

"Это кампания постоянно имеет место. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с различными элементами ЧС, такие вот провокации имеют место", – объяснил Песков. По его словам, подобные информационные вбросы осуществляются не с территории РФ.

Как отметил представитель Кремля, Владимиру Путину постоянно докладывают информацию, связанную с коронавирусом и ситуацией вокруг него.

Вспышку коронавируса в первый раз зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, в мире подтвердили 93 090 случаев заражения пневмонией из Китая. Жертвами стали 2984 человека. Сейчас медики занимаются разработкой вакцины против COVID-19.

Ранее стало известно, что новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в РФ.

